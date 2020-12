Covid, il rapporto fra nuovi positivi e tamponi sale all’11,7%. I DATI (Di domenica 13 dicembre 2020) Dai DATI riportati dal bollettino del ministero della Salute del 13 dicembre emerge che il valore sale per il secondo giorno consecutivo (ieri 10,1%). I contagi sono 17.938 in 24 ore a fronte di 152.697 test giornalieri effettuati. Si registrano 484 vittime in un giorno, il numero di persone in terapia intensiva scende ancora a 3.158 (-41) Leggi su tg24.sky (Di domenica 13 dicembre 2020) Dairiportati dal bollettino del ministero della Salute del 13 dicembre emerge che il valoreper il secondo giorno consecutivo (ieri 10,1%). I contagi sono 17.938 in 24 ore a fronte di 152.697 test giornalieri effettuati. Si registrano 484 vittime in un giorno, il numero di persone in terapia intensiva scende ancora a 3.158 (-41)

