Covid | il governo valuta Italia in zona rossa o arancione nei giorni festivi e prefestivi

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 13 dicembre 2020) Una nuova stretta per Natale, con l'ipotesi di un'di fatto tutta inneie pree, unica eccezione, uno specifico allentamento per gli spostamenti fra i piccoli Comuni. L'ipotesi, a quanto apprende l'Ansa al termine della riunione dei capi delegazione, è adottare norme omogenee in tutto il Paese, con un irrigidimento delle disposizioni come annunciato anche da Angela Merkel in Germania, per evitare la terza ondata della pandemia di-19 (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Ma stasera non si sarebbe entrati nello specifico delle misure, in attesa dell'incontro previsto domani tra i capidelegazione della maggioranza, il Cts e alcuni ministri - tra cui Luciana Lamorgese e Francesco Boccia - per fare il punto sulla situazione attuale ...