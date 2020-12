Covid, Gismondi: bufera dopo il convegno di estrema destra ecco cosa ha detto (Di domenica 13 dicembre 2020) Covid, Gismondi: bufera dopo il convegno di estrema destra: cosa ha detto (websource)E’ scoppiata una polemica furibonda sulla virologa dell’ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo. La professoressa lo scorso luglio ha partecipato a un convegno in Germania organizzato dall’AFD, il partito di estrema destra tedesca. L’argomento, ovviamente, era il Covid. Il periodo storico era quello dopo la prima ondata, che in Italia aveva fatto 35mila persone. Ma a luglio le cose sembravano migliorate, per non dire risolte. Maria Rita Gismondo era tra gli ospiti del convegno: da direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica ha spiegato il ... Leggi su instanews (Di domenica 13 dicembre 2020)ildiha(websource)E’ scoppiata una polemica furibonda sulla virologa dell’ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo. La professoressa lo scorso luglio ha partecipato a unin Germania organizzato dall’AFD, il partito ditedesca. L’argomento, ovviamente, era il. Il periodo storico era quellola prima ondata, che in Italia aveva fatto 35mila persone. Ma a luglio le cose sembravano migliorate, per non dire risolte. Maria Rita Gismondo era tra gli ospiti del: da direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica ha spiegato il ...

