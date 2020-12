Covid, Galli: "Terza ondata con la riapertura delle scuole" (Di domenica 13 dicembre 2020) Valentina Dardari Il primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano: "Più aumenti le persone che si spostano, più aumenti le occasioni di contagio" Il professor Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano e docente all'università Statale, in una intervista rilasciata a Il Messaggero, ha spiegato per quando sarà prevedibile la tanto temuta Terza ondata, ovvero quando riapriranno le scuole. Il perché è presto detto: “Limitare gli spostamenti, anche da comune a comune, serve a diminuire gli incontri tra le persone e, dunque, la circolazione del virus. Arriviamo a queste feste di Natale in una condizione epidemiologica molto differente da quella che precedette le vacanze estive. Oggi siamo ancora a 18mila casi giornalieri, sono moltissimi: una base per la Terza ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 dicembre 2020) Valentina Dardari Il primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano: "Più aumenti le persone che si spostano, più aumenti le occasioni di contagio" Il professor Massimo, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano e docente all'università Statale, in una intervista rilasciata a Il Messaggero, ha spiegato per quando sarà prevedibile la tanto temuta, ovvero quando riapriranno le. Il perché è presto detto: “Limitare gli spostamenti, anche da comune a comune, serve a diminuire gli incontri tra le persone e, dunque, la circolazione del virus. Arriviamo a queste feste di Natale in una condizione epidemiologica molto differente da quella che precedette le vacanze estive. Oggi siamo ancora a 18mila casi giornalieri, sono moltissimi: una base per la...

