Covid, ecco la campagna per il vaccino. "Il simbolo è un fiore" (Di domenica 13 dicembre 2020) "L'Italia rinasce con un fiore ". Sarà una primula, come spiega lo slogan, il simbolo della campagna dei vaccini anti Covid , che partirà a metà gennaio . Il simbolo è stato presentato e realizzato ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) "L'Italia rinasce con un". Sarà una primula, come spiega lo slogan, ildelladei vaccini anti, che partirà a metà gennaio . Ilè stato presentato e realizzato ...

