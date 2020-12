Covid e Natale, il Governo valuta mini lockdown di 8 giorni: “Italia zona rossa” (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Italia si avvia verso la zona rossa o arancione generalizzata. L’idea di chiudere tutto per 8 giorni sta diventando sempre più concreta. E’ in arrivo, infatti, una nuova stretta di 8 giorni. Il mini lockdown dovrebbe iniziare da Natale per finire a Capodanno. Il Governo Conte sta pensando di intervenire con limitazioni più rigorose chiudendo anche bar, ristoranti e negozi. L’idea è di rendere l’intera Italia unica zona rossa o arancione. Unica eccezione, una deroga agli spostamenti tra i piccoli comuni. I Comuni con meno di 15mila abitanti vicini potrebbero beneficiare di una deroga. L’ipotesi è emersa dopo il vertice con i capi delegazione di Conte. L’obiettivo, secondo quanto trapela da fonti parlamentari, è adottare ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Italia si avvia verso larossa o arancione generalizzata. L’idea di chiudere tutto per 8sta diventando sempre più concreta. E’ in arrivo, infatti, una nuova stretta di 8. Ildovrebbe iniziare daper finire a Capodanno. IlConte sta pensando di intervenire con limitazioni più rigorose chiudendo anche bar, ristoranti e negozi. L’idea è di rendere l’intera Italia unicarossa o arancione. Unica eccezione, una deroga agli spostamenti tra i piccoli comuni. I Comuni con meno di 15mila abitanti vicini potrebbero beneficiare di una deroga. L’ipotesi è emersa dopo il vertice con i capi delegazione di Conte. L’obiettivo, secondo quanto trapela da fonti parlamentari, è adottare ...

MassimGiannini : Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - myrtamerlino : Ore 17.00 via del Corso, #Roma. Il #Covid_19 ringrazia per il regalo di #Natale. Forse le restrizioni si sono allen… - HuffPostItalia : 'Rischiamo la terza ondata Covid per lo shopping di Natale' - Valedance11 : RT @chetempochefa: 'Perché possiamo fare shopping e non possiamo cenare a Natale insieme? Come funziona il contagio con il covid?' Ce lo… - teknologicament : Italia zona rossa per 8 giorni natalizi: nuova ottima idea del Governo -

