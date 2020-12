Covid, Decreto Ristori: bonus per gap formativi dovuti alla DaD (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Decreto Ristori aiuterà attraverso dei bonus anche gli studenti di scuole elementari e medie che hanno subito dei gap a causa della pandemia da coronavirus. Il bonus previsto per il recupero dei gap formativi dei ragazzi delle scuole elementari e medie ammonta a 5,5 milioni di euro e verrà utilizzato nell’anno 2021. Il Decreto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilaiuterà attraverso deianche gli studenti di scuole elementari e medie che hanno subito dei gap a causa della pandemia da coronavirus. Ilprevisto per il recupero dei gapdei ragazzi delle scuole elementari e medie ammonta a 5,5 milioni di euro e verrà utilizzato nell’anno 2021. IlL'articolo proviene da Inews.it.

