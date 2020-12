Covid: dalla Lombardia alla Calabria, quali regioni cambiano colore e cosa succede (Di domenica 13 dicembre 2020) Dal 13 dicembre nessun territorio in Italia è più considerato ad alto rischio di contagi da Coronavirus. L'Abruzzo è l'ultimo a passare all'area arancione, mentre Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata diventano gialle. quali restrizioni restano e cosa invece si può tornare a fare Leggi su tg24.sky (Di domenica 13 dicembre 2020) Dal 13 dicembre nessun territorio in Italia è più considerato ad alto rischio di contagi da Coronavirus. L'Abruzzo è l'ultimo a passare all'area arancione, mentre, Piemonte,e Basilicata diventano gialle.restrizioni restano einvece si può tornare a fare

direzioneprc : ??Domani scendemo in piazza in tutta Italia, di fronte ai luoghi simbolo degli effetti devastanti del ridimensionam… - repubblica : La virologa del Sacco ospite dell'ultradestra tedesca: 'I dati sul Covid sono falsi' [dalla nostra corrispondente T… - Capezzone : ++Disposizioni tassative per i conduttori dei tg dalla SCPC (Suprema Cupola Politicamente Corretta)++ -Faccia corru… - torinoggi : Natale è Reale anche in tempi di Covid. E dalla Palazzina di Stupinigi si trasferisce online - lukeflyup : RT @07Emmedi: Esistono protezioni legali: US Code, Accordo di Helsinki e Codice di Norimberga proteggono i cittadini dalla vaccinazione for… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dalla Covid: dalla Lombardia alla Calabria, quali regioni cambiano colore e cosa succede Sky Tg24 Muoiono tre donne Una un mese dopo l’amato marito Magliano piange la vedova Grascelli. Il virus si porta via due signore di 55 e 77 anni a Roccastrada e a Manciano ... Cagliari, i presidente dei rotary della città metropolitana fanno visita al 151° Reggimento Sassari Accolti ieri, dal Comandante di Reggimento, il Colonnello Marco Granari, e dalla Banda Musicale della Brigata Sassari, che all'arrivo ha intonato le note dell'inno "Dimonios", il Presidente del Rotary ... Magliano piange la vedova Grascelli. Il virus si porta via due signore di 55 e 77 anni a Roccastrada e a Manciano ...Accolti ieri, dal Comandante di Reggimento, il Colonnello Marco Granari, e dalla Banda Musicale della Brigata Sassari, che all'arrivo ha intonato le note dell'inno "Dimonios", il Presidente del Rotary ...