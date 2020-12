Covid, da ieri 17.938 nuovi contagi (2.335 dei quali in Lombardia, da oggi ‘zona gialla’), e 484 vittime (Di domenica 13 dicembre 2020) Restano sostanzialmente stabili i numeri relativi ai nuovi contagi in Italia, considerando che, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 152.697 tamponi che hanno individuato altri 17.938 casi di positività (non ‘malati’). Inoltre, rivela il report stilato dal ministero della Salute, rispetto a ieri, attualmente nel Paese vi sono 686.031 (+1.183) persone positive. Un’altra questione che andrebbe ‘approfondita’, non tanto il Veneto (che rimane la regione più colpita con 4.092 casi), quanto la situazione della Lombardia che, nonostante i 2.335 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, da oggi è tornata ad essere ‘zona gialla’. Mah Seguono quindi l’Emilia Romagna (1.940), il Lazio (1.339), la Campania (1.219), la Puglia (1.175), ed il ... Leggi su italiasera (Di domenica 13 dicembre 2020) Restano sostanzialmente stabili i numeri relativi aiin Italia, considerando che, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 152.697 tamponi che hanno individuato altri 17.938 casi di positività (non ‘malati’). Inoltre, rivela il report stilato dal ministero della Salute, rispetto a, attualmente nel Paese vi sono 686.031 (+1.183) persone positive. Un’altra questione che andrebbe ‘approfondita’, non tanto il Veneto (che rimane la regione più colpita con 4.092 casi), quanto la situazione dellache, nonostante i 2.335registrati nelle ultime 24 ore, daè tornata ad essere. Mah Seguono quindi l’Emilia Romagna (1.940), il Lazio (1.339), la Campania (1.219), la Puglia (1.175), ed il ...

