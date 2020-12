Covid, Conte: 'Dobbiamo rimanere vigili e responsabili anche durante le festività di Natale' (Di lunedì 14 dicembre 2020) 'Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, con grandi e piccoli sacrifici, nella battaglia contro il Covid-19. La nostra comunità nazionale, pur tra mille difficoltà, è riuscita a mostrare un ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 dicembre 2020) 'Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, con grandi e piccoli sacrifici, nella battaglia contro il-19. La nostra comunità nazionale, pur tra mille difficoltà, è riuscita a mostrare un ...

ciropellegrino : #Merkel mette la Germania in #Lockdown. #Conte invece sta col pandoro in bocca (Questa è #Napoli stasera)… - Agenzia_Ansa : #Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid: alle 19 vertice con Conte sugli spostamenti a #Natale #ANSA - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Covid, Conte: «Dobbiamo rimanere vigili e responsabili anche durante le festività di Natale» - CannelongaRina : RT @RadioSavana: Televisione e giornali di regime in Italia: 'Covid Svezia, a Stoccolma terapie intensive piene al 99%.' Nel video Stoccolm… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi Agenzia ANSA Il Governo pensa alla zona rossa in Italia per Natale e Capodanno: regole e deroghe Il 24, il 25, il 26. Il 30 dicembre, l’ultimo dell’anno, il 1 gennaio e il 6 gennaio. Sono giornate cerchiate di rosso per il governo che oggi si è riunito per fare una valutazione della situazio ... Covid: PD, non disperdere risultati, valutare nuove misure contenimento contagi per festività Agenzia stampa italia. Entra sul giornale multimediale agenzia stampa italia: informazione, comunicazione, media, politica, cronaca, economia, sport. cultura ... Il 24, il 25, il 26. Il 30 dicembre, l’ultimo dell’anno, il 1 gennaio e il 6 gennaio. Sono giornate cerchiate di rosso per il governo che oggi si è riunito per fare una valutazione della situazio ...Agenzia stampa italia. Entra sul giornale multimediale agenzia stampa italia: informazione, comunicazione, media, politica, cronaca, economia, sport. cultura ...