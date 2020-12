Covid: contagi stabili in Campania, altri 35 decessi (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.219 i contagi da Coronavirus resi noti oggi in Campania secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso dal ministero della Salute il 13 dicembre. Da ieri sono stati registrati altri 35 morti che portano il totale a 2.310. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.219 di cui: Asintomatici: 1.127 Sintomatici: 92Tamponi del giorno: 17.319 Totale positivi: 173.965 Totale tamponi: 1.806.223 ?Deceduti: 35 (*) Totale deceduti: 2.310 Guariti: 2.013 Totale guariti: 78.395 * 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 134 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.219 ida Coronavirus resi noti oggi insecondo i dati contenuti nel bollettino diffuso dal ministero della Salute il 13 dicembre. Da ieri sono stati registrati35 morti che portano il totale a 2.310. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.219 di cui: Asintomatici: 1.127 Sintomatici: 92Tamponi del giorno: 17.319 Totale positivi: 173.965 Totale tamponi: 1.806.223 ?Deceduti: 35 (*) Totale deceduti: 2.310 Guariti: 2.013 Totale guariti: 78.395 * 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 134 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: ...

