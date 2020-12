Covid Campania, scende ancora la quota dei positivi (7,03%): 35 morti (Di domenica 13 dicembre 2020) Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania: 1.219 positivi su 17.319 tamponi, con una percentuale di contagio pari al 7.03% dei test (ieri era... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 dicembre 2020) Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi della Regione: 1.219su 17.319 tamponi, con una percentuale di contagio pari al 7.03% dei test (ieri era...

LaStampa : Le giovani vite spezzate dal Covid: Chiara muore a 17 anni in Campania, da domani zona arancione - occhio_notizie : Covid in Campania: prorogata la zona rossa nel campo rom di Scampia | L'ordinanza - dottalessandro2 : RT @maxmassi969: Oggi in Emilia 1940 positivi al Covid su 11137 tamponi fatti e 43 morti, la densità popolativa e molto più bassa rispetto… - EmiSilver1 : RT @nonkonforme: Due settimane fa i MEGA assembramenti a Napoli per la morte di #Maradona. Oggi i numeri #covid dei contagi, dei morti e de… - maxmassi969 : Oggi in Emilia 1940 positivi al Covid su 11137 tamponi fatti e 43 morti, la densità popolativa e molto più bassa ri… -