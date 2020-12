Covid, al San Camillo di Roma percorso ad hoc per fare tamponi ai disabili intellettivi: “Vanno tutelati, servirebbe attenzione ovunque” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Un progetto per fare i tamponi a chi ha gravi disabilità intellettiva, poco o per niente collaboranti, che dia diritto alla prestazione sanitaria a chi non ha accesso a strutture normali di tamponamento”, così il responsabile Stefano Capparucci presenta il nuovo programma per pazienti non collaboranti dell’ospedale San Camillo-Forlanini, di Roma, all’interno del progetto “Tobia” che offre a chi ha difficoltà relazionale l’opportunità di accedere alle procedure diagnostiche. “Loro sono particolari, sono da tutelare e vanno trattati in modo speciale”, dice una delle infermiere. “Non sapevo dove andare, la difficoltà per fare il tampone era tanta – racconta invece Elena che ha portato qui il figlio autistico di tre anni – Spesso sono trascurati”. “Riusciamo a seguire 10 pazienti in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) “Un progetto pera chi ha gravità intellettiva, poco o per niente collaboranti, che dia diritto alla prestazione sanitaria a chi non ha accesso a strutture normali di tamponamento”, così il responsabile Stefano Capparucci presenta il nuovo programma per pazienti non collaboranti dell’ospedale San-Forlanini, di, all’interno del progetto “Tobia” che offre a chi ha difficoltà relazionale l’opportunità di accedere alle procedure diagnostiche. “Loro sono particolari, sono da tutelare e vanno trattati in modo speciale”, dice una delle infermiere. “Non sapevo dove andare, la difficoltà peril tampone era tanta – racconta invece Elena che ha portato qui il figlio autistico di tre anni – Spesso sono trascurati”. “Riusciamo a seguire 10 pazienti in un ...

