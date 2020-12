Covid, a Natale Italia zona rossa . Le ipotesi al vaglio del governo (Di domenica 13 dicembre 2020) Rendere tutta l'Italia zona rossa a Natale . Un modello 'alla Merkel', di dure restrizioni anti-Covid per tutto il paese nei giorni festivi e prefestivi, è l'idea sul tavolo del governo. L'esecutivo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Rendere tutta l'. Un modello 'alla Merkel', di dure restrizioni anti-per tutto il paese nei giorni festivi e prefestivi, è l'idea sul tavolo del. L'esecutivo ...

