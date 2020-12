Covid-19, in Italia 19.903 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di domenica 13 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute del 12 dicembre ha registrato 196.439 tamponi analizzati in tutta Italia e altri 649 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 10,1%. Iss: Rt in Italia scende a 0.82. Brusaferro: "Il numero di nuovi casi è ancora significativo, anche se la tendenza è alla decrescita". Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di domenica 13 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute del 12 dicembre ha registrato 196.439 tamponi analizzati in tuttae altri 649 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 10,1%. Iss: Rt inscende a 0.82. Brusaferro: "Il numero dicasi è ancora significativo, anche se la tendenza è alla decrescita". Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

