Covid | 17 938 nuovi casi e 484 morti | il bollettino del 13 dicembre

(Di domenica 13 dicembre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 13, contagi, guariti Secondo ildi oggi, domenica 13, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 17.938 i, contro i 19.903 di ieri, e 484 i(ieri erano stati 649). Leggi anche: 1. Gli italiani e il vaccino: il 57% vuole vaccinarsi, il 16% sicuramente no / 2. Media cinesi: “in Italia prima che a Wuhan. Bimbo positivo a novembre 2019 è la prova” / 3., i Paesi ricchi fanno razzia dei vaccini: 67 nazioni povere ora rischiano di restare senza / 4. Clementi a TPI: “Anche un igienista come Ricciardi può capire perché parlavo di virus indebolito, chi se ne ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 938

Sono 17.938 i nuovi casi in Italia ... Nuovo calo dei ricoverati con sintomi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 331 in meno rispetto a ieri. Il totale è di 27.235 posti occupati in ...Ancora altri 484 morti legati al Coronavirus in Italia. Il totale dei decessi nel nostro Paese sale a quota 64.520 . Ieri, 12 dicembre, il numero delle vittime segnalato era stato di 649, mentre due g ...