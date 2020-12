Cosa (non) resterà di Donald Trump. L’analisi di Paolo Alli (Di domenica 13 dicembre 2020) Le elezioni americane hanno calamitato l’attenzione del mondo. Era inevitabile che ciò accadesse, per l’importanza della posta in gioco, e non solo all’interno degli Usa. Il tutto è stato reso più attrattivo dallo strano sistema elettorale americano che si presta molto bene alla spettacolarizzazione della competizione. La sua dimensione “televisiva”, con tutte le polemiche che l’hanno accompagnata e che ancora la caratterizzano, rischia, però, di dare una immagine riduttiva di un evento destinato ad influenzare in modo significativo gli equilibri geopolitici globali. Questo è tanto più vero in quanto avviene in un momento drammatico della storia recente del pianeta, in preda alla minaccia globale del Covid-19. A distanza di un mese dal voto statunitense, proponiamo qualche spunto di riflessione meno influenzato dall’immediatezza. Le elezioni USA sono la sconfitta di ... Leggi su formiche (Di domenica 13 dicembre 2020) Le elezioni americane hanno calamitato l’attenzione del mondo. Era inevitabile che ciò accadesse, per l’importanza della posta in gioco, e non solo all’interno degli Usa. Il tutto è stato reso più attrattivo dallo strano sistema elettorale americano che si presta molto bene alla spettacolarizzazione della competizione. La sua dimensione “televisiva”, con tutte le polemiche che l’hanno accompagnata e che ancora la caratterizzano, rischia, però, di dare una immagine riduttiva di un evento destinato ad influenzare in modo significativo gli equilibri geopolitici globali. Questo è tanto più vero in quanto avviene in un momento drammatico della storia recente del pianeta, in preda alla minaccia globale del Covid-19. A distanza di un mese dal voto statunitense, proponiamo qualche spunto di riflessione meno influenzato dall’immediatezza. Le elezioni USA sono la sconfitta di ...

lorepregliasco : L'Italia, con 64.036 decessi COVID, è da oggi ufficialmente il Paese europeo con più morti in assoluto. In proporz… - borghi_claudio : Non è che le cose dette nelle dirette al lago non contano più eh? Volete capire qualcosa di cosa c'è sottotraccia?… - FratellidItalia : Cialtroni al Governo. @marcomarsilio ha fatto la cosa giusta e noi siamo dalla sua parte contro un governo di ottus… - Annanass25 : Germania in lockdown fino a gennaio e noi tutti gialli, e non è per far polemica o cosa è che semplicemente non ci… - comedian72 : Questo è il cosiddetto giornalismo autorevole! Io da ex asintomatico e per appena 15 giorni non tuitterei mai una… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa non Coronavirus, feste di Natale: dai ricongiungimenti alle seconde case, cosa si può fare e cosa no Il Sole 24 ORE Le previsioni astrali per la terza settimana di dicembre Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 14 al 20 dicembre 2020. Recovery, Sassoli: ‘Cabina di regia? La avranno tutti. Ma riferimento rimane governo’. Boschi rilancia: ‘Spesa? Deve decidere il Parlamento’ Serve una cabina di regia tutta italiana per elaborare un piano di spesa dei fondi in arrivo dall’Europa per il contrasto alla pandemia di coronavirus. Ne è convinto il presidente del Parlamento europ ... Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 14 al 20 dicembre 2020.Serve una cabina di regia tutta italiana per elaborare un piano di spesa dei fondi in arrivo dall’Europa per il contrasto alla pandemia di coronavirus. Ne è convinto il presidente del Parlamento europ ...