Corrado Augias restituirà la Legion d’onore (Di domenica 13 dicembre 2020) Per protesta dopo che il paese ha conferito lo stesso riconoscimento al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi Leggi su ilpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Per protesta dopo che il paese ha conferito lo stesso riconoscimento al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi

giusmo1 : Corrado #Augias: In memoria di Giulio #Regeni, restituisco la Legion d’onore | Rep - ilpost : Corrado Augias restituirà la Legion d’onore - ciropellegrino : Dalla bastonata a #Salvini in tv al gesto di riportare indietro la Legion d'Onore dopo lo schifo di Macron con al-S… - Ema_Rocchetti : RT @psyco74: Corrado Augias restituisce la Legion d’onore in segno di protesta per il caso Regeni dopo che il presidente francese Macron ha… - scopellitr : @ilpost Da ammirare e condividere il gesto di Corrado Augias. -