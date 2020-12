Coronavirus, vie dello shopping di nuovo affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna (Di domenica 13 dicembre 2020) Le riaperture dei negozi e il bel tempo hanno portato in strada moltissime persone a caccia di regali. Pieni i tavoli di bar e ristoranti Leggi su corriere (Di domenica 13 dicembre 2020) Le riaperture dei negozi e il bel tempo hanno portato in strada moltissime persone a caccia di regali. Pieni i tavoli di bar e ristoranti

Corriere : Vie dello shopping affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza on... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - mirko_ch_ : RT @Corriere: Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - mariacr28250504 : RT @Corriere: Vie dello shopping affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza on... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vie Coronavirus, Italia in giallo e arancione: appello al rigore. A Natale sì agli spostamenti, ma solo fra piccoli centri limitrofi la Repubblica Coronavirus. Mascherine prodotte da Fca distribuite in Sevel. 'Sono sicure?' Esposto in Procura Nella denuncia, a firma di Fabio Cocco, si sollecita "un intervento urgente per verificare la conformità-qualità dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie e gli effetti del loro ... Coronavirus, vie dello shopping di nuovo affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna Le riaperture dei negozi e il bel tempo hanno portato in strada moltissime persone a caccia di regali. Pieni i tavoli di bar e ristoranti ... Nella denuncia, a firma di Fabio Cocco, si sollecita "un intervento urgente per verificare la conformità-qualità dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie e gli effetti del loro ...Le riaperture dei negozi e il bel tempo hanno portato in strada moltissime persone a caccia di regali. Pieni i tavoli di bar e ristoranti ...