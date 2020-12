Coronavirus, vie dello shopping di nuovo affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna (Di domenica 13 dicembre 2020) Le riaperture dei negozi e il bel tempo hanno portato in strada moltissime persone a caccia di regali. Pieni i tavoli di bar e ristoranti Leggi su corriere (Di domenica 13 dicembre 2020) Le riaperture dei negozi e il bel tempo hanno portato in strada moltissime persone a caccia di regali. Pieni i tavoli di bar e ristoranti

Code ai negozi e folla nelle vie dello shopping. Le immagini da Roma, Milano, Torino, Napoli

Coronavirus, il Governo ci ripensa: Italia rossa o arancione per le Feste. Possibili deroghe
In nemmeno una settimana si passa da un Natale più leggero a uno ancora più duro. Le nuove notizie in arrivo da Roma parlano di una stretta da parte del ...

Coronavirus, misure rigide a Natale: ipotesi zona rossa
I contagi da Coronavirus in Italia aumentano, il governo valuta misure rigide a Natale: ipotesi zona rossa o arancione ...