Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Usa, domani al via le vaccinazioni. In Giappone record di casi (Di domenica 13 dicembre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus, ultime notizie DAL mondo – La pandemia di Coronavirus ha provocato finora oltre 71 milioni di contagi e più di un milione e mezzo di morti nel mondo. Intanto entra nel vivo la corsa al vaccino: ieri la Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha dato il via libera d'emergenza all'immunizzante sviluppato da Pfizer-Bionthec e le prime somministrazioni sono attese per domani. In Europa, invece, il via libera al vaccino dovrebbe arrivare prima della fine dell'anno con l'avvio della campana di vaccinazione previsto per l'inizio del 2021

