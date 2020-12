Coronavirus Sicilia, il bollettino del 13 dicembre 2020: si registrano 808 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 808 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 7.094 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 13 dicembre 2020. Con i nuovi casi salgono a 35.719 le persone positive. In terapia intensiva i pazienti sono 198 (+2), mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.226 (-15). Ci sono altre 21 vittime. Sono invece 829 i pazienti guariti, per un totale di 40.504I casi città per città.Catania resta la città in cui si registrano più casi ossia 328 seguita da Palermo con 151 e da Messina con 83, Agrigento 74, Siracusa 52, Ragusa 35, Caltanissetta 33, Trapani 25, Enna 13. Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 808 icontagi registrati insu 7.094 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 13. Con isalgono a 35.719 le persone positive. In terapia intensiva i pazienti sono 198 (+2), mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.226 (-15). Ci sono altre 21 vittime. Sono invece 829 i pazienti guariti, per un totale di 40.504Icittà per città.Catania resta la città in cui sipiùossia 328 seguita dacon 151 e da Messina con 83, Agrigento 74, Siracusa 52, Ragusa 35, Caltanissetta 33, Trapani 25, Enna 13.

FicarraePicone : “Valeria, 32enne con la sindrome di Down, morta SOLA ricoverata in ospedale al Policlinico di Palermo a causa del C… - NewSicilia : +++ Assembramenti in via Etnea. Una frase che dodici mesi fa non sarebbe suonata 'sinistra', eppure oggi, nel pieno… - usarausanu : #coronavirus , i contagi sono 808 ma su poco più di 7mila tamponi #Sicilia - WiAnselmo : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 13 dicembre 2020: si registrano 808 nuovi casi, la situazione a #Palermo… - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 13 dicembre 2020: si registrano 808 nuovi casi, la situazione a #Palermo… -