Coronavirus Piemonte, 1.011 contagi e 36 morti: il bollettino (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 1.011 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 36 morti, di cui 5 verificatesi oggi. Dei 1.011 nuovi casi, gli asintomatici sono 398, pari al 39,4%.I casi sono 217 di screening, 481 contatti di caso, 313 con indagine in corso, 141 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 53 in smbito scolastico e 817 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 185.538, di cui 16.306 Alessandria, 8895 Asti, 6407 Biella, 25.600 Cuneo, 14.475 Novara, 98.039 Torino, 6998 Vercelli, 6202 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 988 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 1628 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 291 (- 13 ... Leggi su udine20 (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 1.011 i nuovidainsecondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 36, di cui 5 verificatesi oggi. Dei 1.011 nuovi casi, gli asintomatici sono 398, pari al 39,4%.I casi sono 217 di screening, 481 contatti di caso, 313 con indagine in corso, 141 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 53 in smbito scolastico e 817 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 185.538, di cui 16.306 Alessandria, 8895 Asti, 6407 Biella, 25.600 Cuneo, 14.475 Novara, 98.039 Torino, 6998 Vercelli, 6202 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 988 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 1628 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 291 (- 13 ...

NovaraToday : Coronavirus, ipotesi lockdown tra Natale e Capodanno per evitare la terza ondata - LegacoopPiemont : ?? EMERGENZA COVID - PIEMONTE IN ZONA GIALLA, LE DISPOSIZIONI DA OSSERVARE - lavocedialba : Coronavirus, nel primo giorno da 'zona gialla' il Piemonte conta +2.862 guariti e 36 nuovi decessi - CameraOpen : RT @regionepiemonte: On line il testo del Decreto del ministro della Salute che classifica il #Piemonte #zonagialla dal 13 dicembre ?? http… - zazoomblog : Coronavirus in Piemonte il bollettino di oggi: crollano i tamponi (8.330) 36 decessi e ricoveri in calo -… -