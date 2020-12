Coronavirus nel mondo: aggiornamento ad oggi domenica 13 Dicembre (Di domenica 13 dicembre 2020) Nuove misure, nuovi rapporti e punti salienti: un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel mondo. Russia: 50.000 morti in più La Russia ha registrato quasi 46.000 morti in più, secondo i dati diffusi dall’agenzia di statistica Rosstat.“A Mosca la situazione è molto seria e gli ospedali riconvertiti stanno lavorando sotto grande tensione”, ha dichiarato il Cardiologo moscovita Aleksei Erlich. Francia: Natale sì, Capodanno no Di fronte a una situazione sanitaria meno favorevole del previsto, il Governo francese ha deciso di allentare il confinamento il 15 Dicembre ma con un coprifuoco anticipato alle 20:00, compreso il 31 Dicembre.La tanto attesa riapertura di musei, cinema e teatri è stata rinviata di tre settimane. Germania: Aumento “preoccupante” dei casi L’aumento del numero ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 dicembre 2020) Nuove misure, nuovi rapporti e punti salienti: unsugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel. Russia: 50.000 morti in più La Russia ha registrato quasi 46.000 morti in più, secondo i dati diffusi dall’agenzia di statistica Rosstat.“A Mosca la situazione è molto seria e gli ospedali riconvertiti stanno lavorando sotto grande tensione”, ha dichiarato il Cardiologo moscovita Aleksei Erlich. Francia: Natale sì, Capodanno no Di fronte a una situazione sanitaria meno favorevole del previsto, il Governo francese ha deciso di allentare il confinamento il 15ma con un coprifuoco anticipato alle 20:00, compreso il 31.La tanto attesa riapertura di musei, cinema e teatri è stata rinviata di tre settimane. Germania: Aumento “preoccupante” dei casi L’aumento del numero ...

