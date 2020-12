Coronavirus. Nel Lazio 1339 nuovi positivi, 27 decessi e 2.021 guariti (Di domenica 13 dicembre 2020) Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “OGGI SU QUASI 15 MILA TAMPONI NEL Lazio (-1.271) SI REGISTRANO 1.339 CASI positivi (+145), 27 I decessi (-14) E +2.021 I guariti. DIMINUISCONO I RICOVERI E I decessi AUMENTANO LE TERAPIE INTENSIVE E ROMA CITTA’ TORNA SOPRA I 600 CASI (655). Faccio un appello: per favore evitate assembramenti altrimenti terza ondata sarà inevitabile. Lo shopping non deve vanificare gli sforzi fatti. Va mantenuta una linea di rigore. Nella Asl Roma 1 sono 204 i casi nelle ultime 24h e si ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 dicembre 2020) Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “OGGI SU QUASI 15 MILA TAMPONI NEL(-1.271) SI REGISTRANO 1.339 CASI(+145), 27 I(-14) E +2.021 I. DIMINUISCONO I RICOVERI E IAUMENTANO LE TERAPIE INTENSIVE E ROMA CITTA’ TORNA SOPRA I 600 CASI (655). Faccio un appello: per favore evitate assembramenti altrimenti terza ondata sarà inevitabile. Lo shopping non deve vanificare gli sforzi fatti. Va mantenuta una linea di rigore. Nella Asl Roma 1 sono 204 i casi nelle ultime 24h e si ...

