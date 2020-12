Coronavirus nel Lazio, 1.339 nuovi casi e 27 decessi. D’Amato: ‘Va mantenuta una linea di rigore’ (Di domenica 13 dicembre 2020) ‘Su quasi 15mila tamponi si registrano oggi nel Lazio 1.339 casi positivi, 27 decessi e +2.021 i guariti. Diminuiscono i ricoveri e i decessi, aumentano le terapie intensive e Roma città torna sopra i 600 casi (655). Faccio un appello: per favore evitate assembramenti altrimenti terza ondata sarà inevitabile. Lo shopping non deve vanificare gli sforzi fatti. Va mantenuta una linea di rigore’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 204 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dieci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020) ‘Su quasi 15mila tamponi si registrano oggi nel1.339positivi, 27e +2.021 i guariti. Diminuiscono i ricoveri e i, aumentano le terapie intensive e Roma città torna sopra i 600(655). Faccio un appello: per favore evitate assembramenti altrimenti terza ondata sarà inevitabile. Lo shopping non deve vanificare gli sforzi fatti. Vaunadi. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanitànel: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 204 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dieci ...

repubblica : Coronavirus nel mondo. La Germania verso il lockdown. Nuovo record negli Usa: un milione di contagi in 4 giorni [ag… - repubblica : Coronavirus nel mondo, scuole e negozi chiusi in Germania fino al 10 gennaio. Nuovo record negli Usa: un milione di… - lorepregliasco : L'Italia diventa il primo grande Paese europeo per mortalità COVID ogni 100mila abitanti. Superata la Spagna, siam… - marioferretti_ : Arcuri annuncia che le vaccinazioni avverranno in padiglioni 'a forma di fiore, simbolo di rinascita'. Nella peggi… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Si espande a livello nazionale l'allarme di un'espansione dell'influenza aviaria in #Giappone, quando il Paese si trova… -