Coronavirus, Natale e Capodanno: il Governo valuta la zona rossa per ogni regione (Di domenica 13 dicembre 2020) Lunedì 14 dicembre sarà un giorno importante per le sorti dell'Italia, per quanto concerne le festività. Per la data menzionata, infatti, è prevista una riunione tra i capidelegazione della maggioranza, il Cts la ministra Luciana Lamorgese e il ministro Francesco Boccia, al fine di decretare le norme valide per il periodo intercorrente tra Natale e Capodanno. Dopo le considerazioni esplicitate recentemente da Roberto Speranza, secondo le quali sarebbero necessari prudenza e rispetto per le norme prestabilite, è auspicabile un dietrofront governativo. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, difatti, il Governo avrebbe intenzione di rendere 'rossa' l'intera penisola italiana, tra il 25 e il 31 dicembre, così da evitare un'ulteriore propagazione dei contagi da Coronavirus. La possibilità concreta ...

