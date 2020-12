Coronavirus: muoiono anche i scaerdoti, sono 182 dall’inizio della pandemia (Di domenica 13 dicembre 2020) Con i 15 dei quali diamo conto oggi, il totale dei sacerdoti morti da inizio pandemia sale a 182, di cui 58 da fine ottobre, nella seconda ondata. E' quanto riferisce 'Avvenire' il quotidiano della Cei, la Conferenza Episcopale italiana Leggi su firenzepost (Di domenica 13 dicembre 2020) Con i 15 dei quali diamo conto oggi, il totale dei sacerdoti morti da iniziosale a 182, di cui 58 da fine ottobre, nella seconda ondata. E' quanto riferisce 'Avvenire' il quotidianoCei, la Conferenza Episcopale italiana

