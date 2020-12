Coronavirus, Merkel conferma il nuovo lockdown fino al 10 gennaio (Di domenica 13 dicembre 2020) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha confermato un nuovo lockdown dal 16 dicembre sino al 10 gennaio, con la chiusura di negozi, scuole e asili nido prima di Natale per tentare di contenere la nuova ondata di Covid-19 ed impedire il sovraccarico del sistema sanitario. Parlando in conferenza stampa dopo una riunione con i vertici dei Leander, Merkel ha detto che la Germania ha "urgente bisogno" di affrontare l'aumento esponenziale delle infezioni da COVID-19. Come dettaglia l'agenzia Dpa, tutti i negozi e i servizi non essenziali chiuderanno fino al 10 gennaio, compresi i parrucchieri rimasti aperti con l'attuale lockdown 'soft'.Alle scuole viene chiesto di tenere gli studenti a casa e continuare le lezioni online, oltre a prolungare ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 dicembre 2020) La cancelliera tedesca Angelahato undal 16 dicembre sino al 10, con la chiusura di negozi, scuole e asili nido prima di Natale per tentare di contenere la nuova ondata di Covid-19 ed impedire il sovraccarico del sistema sanitario. Parlando in conferenza stampa dopo una riunione con i vertici dei Leander,ha detto che la Germania ha "urgente bisogno" di affrontare l'aumento esponenziale delle infezioni da COVID-19. Come dettaglia l'agenzia Dpa, tutti i negozi e i servizi non essenziali chiuderannoal 10, compresi i parrucchieri rimasti aperti con l'attuale'soft'.Alle scuole viene chiesto di tenere gli studenti a casa e continuare le lezioni online, oltre a prolungare ...

