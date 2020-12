Coronavirus, l’Italia è il primo Paese europeo per decessi: il bollettino (Di domenica 13 dicembre 2020) Come ogni giorno, puntuale è arrivato il bollettino pubblicato dal Ministero della Salute con tutti i dati aggiornati in merito all’emergenza Coronavirus in Italia. Per la prima volta da circa due mesi il Paese non ha zone rosse, a partire infatti da domenica 13 dicembre quasi tutte sono gialle e pochissime arancioni. Un successo guadagnato con fatica che porta l’Italia in una posizione migliore rispetto ad altri Paesi europei ancora in balia del Virus. Sempre oggi, infatti, la Cancelliera Angela Merkel ha annunciato un lockdown totale a partire dalla prossima settimana. Il bollettino del 13 dicembre Nel giorno di Santa Lucia, l’Italia sembra davvero cominciare a vedere uno spiraglio di luce. Oltre alle Regioni uscite dalla zona rossa, calano ancora i ricoveri ospedalieri ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Come ogni giorno, puntuale è arrivato ilpubblicato dal Ministero della Salute con tutti i dati aggiornati in merito all’emergenzain Italia. Per la prima volta da circa due mesi ilnon ha zone rosse, a partire infatti da domenica 13 dicembre quasi tutte sono gialle e pochissime arancioni. Un successo guadagnato con fatica che portain una posizione migliore rispetto ad altri Paesi europei ancora in balia del Virus. Sempre oggi, infatti, la Cancelliera Angela Merkel ha annunciato un lockdown totale a partire dalla prossima settimana. Ildel 13 dicembre Nel giorno di Santa Lucia,sembra davvero cominciare a vedere uno spiraglio di luce. Oltre alle Regioni uscite dalla zona rossa, calano ancora i ricoveri ospedalieri ...

ilpost : È in corso un’indagine giudiziaria per capire se l’Italia avesse un piano pandemico quando è stata colpita dalla pa… - Corriere : L’andamento dell’epidemia: la mappa, i dati e le tendenze - lorepregliasco : L'Italia diventa il primo grande Paese europeo per mortalità COVID ogni 100mila abitanti. Superata la Spagna, siam… - OpencovidM : @accdavlo In generale CFR e lag sintomi-decesso dipendono anche dall'età dei nuovi positivi. Nel frattempo in Itali… - crlggg : RT @Lanf040264: #Merkel conferma: '#Lockdown duro a partire dal 16 dicembre fino al 10 gennaio'. Vietati anche i fuochi d'artificio a #Cap… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Italia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera