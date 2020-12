Coronavirus, lieve calo dei decessi: 484 in 24 ore. I nuovi contagi diminuiscono con 40 mila tamponi in meno: +17.938 (Di domenica 13 dicembre 2020) Il bollettino del 13 dicembre Ancora altri 484 morti legati al Coronavirus in Italia. Il totale dei decessi nel nostro Paese sale a quota 64.520 . Ieri, 12 dicembre, il numero delle vittime segnalato era stato di 649, mentre due giorni fa era stato di 761. Come comunicato dal bollettino di oggi, 13 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, i contagi individuati nelle ultime 24 ore sono stati 17.938: ieri +19.903 e due giorni fa +18.727. Il totale dei casi individuati dall’inizio del monitoraggio sale a 1.843.712. Per quanto riguarda i tamponi, oggi ne sono stati effettuati altri 152.692 (ieri 196.439), per un totale di 24.215.726 test. I ricoveri sono 27.735 (ieri 31.265), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.158 (ieri 3.199). Gli attualmente positivi sono 686.031 (ieri ... Leggi su open.online (Di domenica 13 dicembre 2020) Il bollettino del 13 dicembre Ancora altri 484 morti legati alin Italia. Il totale deinel nostro Paese sale a quota 64.520 . Ieri, 12 dicembre, il numero delle vittime segnalato era stato di 649, mentre due giorni fa era stato di 761. Come comunicato dal bollettino di oggi, 13 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, iindividuati nelle ultime 24 ore sono stati 17.938: ieri +19.903 e due giorni fa +18.727. Il totale dei casi individuati dall’inizio del monitoraggio sale a 1.843.712. Per quanto riguarda i, oggi ne sono stati effettuati altri 152.692 (ieri 196.439), per un totale di 24.215.726 test. I ricoveri sono 27.735 (ieri 31.265), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.158 (ieri 3.199). Gli attualmente positivi sono 686.031 (ieri ...

