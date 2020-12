Coronavirus, le news. Settimana di Natale, il governo valuta nuove restrizioni. LIVE (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo l'incontro tra Conte e i capidelegazione, l'idea sul tavolo è quella di rendere tutta l'Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli Comuni. Riunione domani capi delegazione con Cts e Lamorgese. Il tasso positivi/test cresce all'11,7%. Iss: "Fase critica, rispettare regole per le feste". Locatelli: "Entro l'estate vaccino a tutti gli italiani". Merkel annuncia: "Chiusura della maggior parte negozi dal 16 dicembre al 10 gennaio" Leggi su tg24.sky (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo l'incontro tra Conte e i capidelegazione, l'idea sul tavolo è quella di rendere tutta l'Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli Comuni. Riunione domani capi delegazione con Cts e Lamorgese. Il tasso positivi/test cresce all'11,7%. Iss: "Fase critica, rispettare regole per le feste". Locatelli: "Entro l'estate vaccino a tutti gli italiani". Merkel annuncia: "Chiusura della maggior parte negozi dal 16 dicembre al 10 gennaio"

