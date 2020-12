Coronavirus, le news. Da oggi nuove zone gialle. In Germania lockdown dal 16/12. LIVE (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo la firma del ministro Speranza, nel nostro Paese non ci sono più regioni a rischio alto di contagio. Iss: "Fase critica, rispettare le regole per le feste". Locatelli: "Entro l'estate vaccino a tutti gli italiani". Brusaferro: "Non allentare le restrizioni sulla mobilità". L'ultimo bilancio del Coronavirus in Italia parla di 19.903 contagi e 649 morti. Per questo l'Esecutivo conferma la linea del rigore e le deroghe si preannunciano minime Leggi su tg24.sky (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo la firma del ministro Speranza, nel nostro Paese non ci sono più regioni a rischio alto di contagio. Iss: "Fase critica, rispettare le regole per le feste". Locatelli: "Entro l'estate vaccino a tutti gli italiani". Brusaferro: "Non allentare le restrizioni sulla mobilità". L'ultimo bilancio delin Italia parla di 19.903 contagi e 649 morti. Per questo l'Esecutivo conferma la linea del rigore e le deroghe si preannunciano minime

RegioneER : #Coronavirus, ora in #EmiliaRomagna il tampone rapido si fa anche in #farmacia: dal 21/12 due milioni test gratuiti… - sole24ore : Coronavirus, #Italia con il maggior numero di vittime in #Europa: sono 64.036, superato #RegnoUnito (64.025)… - repubblica : Coronavirus nel mondo. La Germania verso il lockdown. Nuovo record negli Usa: un milione di contagi in 4 giorni [ag… - CarlottaMarche7 : RT @Storace: Il rapporto #Oms sulla #pandemia fatto sparire. Troppi misteri e segreti. Il #governo #Conte occulta la verità: #Speranza parl… - ad_iannotti : @SkyTG24 Perchè diffondete fake news??? In Svezia 742 morti contro Italia 1.060 morti per milione di abitanti. E no… -