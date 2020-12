Coronavirus, le news. Da oggi nuove zone gialle, Governo raccomanda prudenza. LIVE (Di domenica 13 dicembre 2020) Si intensificano shopping e spostamenti con l'avvicinarsi del Natale ma l'ultimo bilancio del Coronavirus in Italia parla di 19.903 contagi e 649 morti. Per questo l'Esecutivo conferma la linea del rigore e le deroghe si preannunciano minime. Annunciato per gennaio l'inizio delle vaccinazioni anti Covid Leggi su tg24.sky (Di domenica 13 dicembre 2020) Si intensificano shopping e spostamenti con l'avvicinarsi del Natale ma l'ultimo bilancio delin Italia parla di 19.903 contagi e 649 morti. Per questo l'Esecutivo conferma la linea del rigore e le deroghe si preannunciano minime. Annunciato per gennaio l'inizio delle vaccinazioni anti Covid

