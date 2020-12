Coronavirus, le news. Bollettino: 17.938 contagi su 152.697 tamponi, 484 i decessi. LIVE (Di domenica 13 dicembre 2020) I dati del ministero della salute registrano 41 terapie intensive in meno. Con la firma del ministro Speranza il nostro Paese non ha più regioni a rischio alto di contagio. Iss: "Fase critica, rispettare le regole per le feste". Locatelli: "Entro l'estate vaccino a tutti gli italiani". Brusaferro: "Non allentare le restrizioni sulla mobilità". Intanto la Merkel ha annunciato: "Chiusura della maggior parte dei negozi dal 16 dicembre fino al 10 gennaio" Leggi su tg24.sky (Di domenica 13 dicembre 2020) I dati del ministero della salute registrano 41 terapie intensive in meno. Con la firma del ministro Speranza il nostro Paese non ha più regioni a rischio alto dio. Iss: "Fase critica, rispettare le regole per le feste". Locatelli: "Entro l'estate vaccino a tutti gli italiani". Brusaferro: "Non allentare le restrizioni sulla mobilità". Intanto la Merkel ha annunciato: "Chiusura della maggior parte dei negozi dal 16 dicembre fino al 10 gennaio"

