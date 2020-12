Coronavirus Latina e provincia: 169 casi nelle ultime 24 ore. Ecco i dati di oggi (Di domenica 13 dicembre 2020) Coronavirus Latina e provincia: l’Asl di Latina comunica che rispetto alla giornata di ieri si sono registrati 169 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (25), di Castelforte (2), di Cisterna di Latina (16), di Cori (3), di Fondi (12), di Formia (18), di Gaeta (6), di Itri (2), di Latina (46), di Minturno (3), di Monte San Biagio (4), di Norma (1), Pontinia (2), di Priverno (5), di Prossedi (1), di Roccasecca dei Volsci (1), di Sabaudia (1), di Santi Cosma e Damiano (1), di Sezze (2), di Sonnino (2) e di Terracina (16). Sono stati inoltre registrati i decessi di 3 pazienti residenti nei Comuni di Aprilia (1), di Fondi (1) e di Latina (1). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020): l’Asl dicomunica che rispetto alla giornata di ieri si sono registrati 169 nuovipositivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (25), di Castelforte (2), di Cisterna di(16), di Cori (3), di Fondi (12), di Formia (18), di Gaeta (6), di Itri (2), di(46), di Minturno (3), di Monte San Biagio (4), di Norma (1), Pontinia (2), di Priverno (5), di Prossedi (1), di Roccasecca dei Volsci (1), di Sabaudia (1), di Santi Cosma e Damiano (1), di Sezze (2), di Sonnino (2) e di Terracina (16). Sono stati inoltre registrati i decessi di 3 pazienti residenti nei Comuni di Aprilia (1), di Fondi (1) e di(1). su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Coronavirus Latina e provincia: 169 casi nelle ultime 24 ore. Ecco i dati di oggi - LatinaQTW : Coronavirus, nuova impennata di contagi. Oggi sono 169 in provincia di Latina e 3 le vittime - Aprilia_News : Coronavirus: 169 POSITIVI e tre decessi in provincia di Latina - zazoomblog : Coronavirus Latina: nel negozio in centro più clienti del numero previsto multata la titolare - #Coronavirus… - Aprilia_News : #Coronavirus: 85 positivi e 4 decessi in provincia di Latina -