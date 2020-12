Coronavirus, la Russia sviluppa il vaccino per gli animali (Di domenica 13 dicembre 2020) Alfie Borromeo La Russia ha annunciato oggi che sta lavorando al proprio vaccino per proteggere gli animali dal Coronavirus, dopo che diversi allevamenti di visoni in Europa hanno sofferto di focolai di Coronavirus nelle ultime settimane. Dovrebbe essere disponibile entro la fine di gennaio, secondo il capo del servizio veterinario e fitosanitario di una rivista specializzata russa, Sergei Dankvert. L’Unione Europea, gli Stati Uniti e Singapore hanno già mostrato il loro interesse. Secondo Dankvert, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i test sono ora nella fase tre. Vedremo se c’è domanda”, ha detto il capo dell’agenzia federale russa per la supervisione veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhnadzor) Sergey Danvert. Il vaccino mira a immunizzare ... Leggi su improntaunika (Di domenica 13 dicembre 2020) Alfie Borromeo Laha annunciato oggi che sta lavorando al proprioper proteggere glidal, dopo che diversi allevamenti di visoni in Europa hanno sofferto di focolai dinelle ultime settimane. Dovrebbe essere disponibile entro la fine di gennaio, secondo il capo del servizio veterinario e fitosanitario di una rivista specializzata russa, Sergei Dankvert. L’Unione Europea, gli Stati Uniti e Singapore hanno già mostrato il loro interesse. Secondo Dankvert, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i test sono ora nella fase tre. Vedremo se c’è domanda”, ha detto il capo dell’agenzia federale russa per la supervisione veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhnadzor) Sergey Danvert. Ilmira a immunizzare ...

