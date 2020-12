Coronavirus, Italia in giallo e arancione: appello al rigore. A Natale sì agli spostamenti, ma solo fra piccoli centri limitrofi (Di domenica 13 dicembre 2020) Nessuna zona rossa. Ma è ressa nelle vie dello shopping e le piazze delle feste spaventano il governo. Forse oggi l’intesa in cdm su deroghe alla mobilità Leggi su repubblica (Di domenica 13 dicembre 2020) Nessuna zona rossa. Ma è ressa nelle vie dello shopping e le piazze delle feste spaventano il governo. Forse oggi l’intesa in cdm su deroghe alla mobilità

ilpost : È in corso un’indagine giudiziaria per capire se l’Italia avesse un piano pandemico quando è stata colpita dalla pa… - SkyTG24 : ?? Il bollettino sulla situazione #coronavirus I dati di oggi nel dettaglio ?? - RegioneER : #Coronavirus, ora in #EmiliaRomagna il tampone rapido si fa anche in #farmacia: dal 21/12 due milioni test gratuiti… - NuovaItaliaTW : RT @santangelo_s: #COVID19: l'Italia prima in Europa per decessi. In questo articolo di marzo - apparso su @StartMagNews (partendo da un'an… - _SiGonfiaLaRete : #coronavirus, deputato di Italia Viva: 'Meridionali più forti perché sono africani bianchi' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Primo detenuto morto con diagnosi Covid. A Trieste 78 infetti su 170: è il dato più alto d’Italia Non ce l’ha fatta un uomo di 71 anni che dal carcere di Tolmezzo era stato trasferito all’ospedale Maggiore nel capoluogo Fvg ... Miss Italia quest'anno si elegge in streaming e senza televoto Tra le aspiranti Francesca Tiziana Russo, di Reggio, col titolo di Miss Calabria, eletta all’Anfiteatro dei Ruderi di Cirella. Sofia Fici, studentessa marsalese eletta lo scorso agosto a San Vito Lo C ... Non ce l’ha fatta un uomo di 71 anni che dal carcere di Tolmezzo era stato trasferito all’ospedale Maggiore nel capoluogo Fvg ...Tra le aspiranti Francesca Tiziana Russo, di Reggio, col titolo di Miss Calabria, eletta all’Anfiteatro dei Ruderi di Cirella. Sofia Fici, studentessa marsalese eletta lo scorso agosto a San Vito Lo C ...