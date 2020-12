Coronavirus Italia, il bollettino del 13 dicembre: 17.938 nuovi casi, 484 decessi (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 17.938 i nuovi casi di Coronavirus e 484 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 686.031 Deceduti: 64.520 (+484) Pazienti dimessi/guariti: 1.093.161 (+16.270) Ricoverati: 30.893 (-372) Pazienti in terapia intensiva: 3.158 (-41) Tamponi effettuati: 24.215.726 (+152.697) Totale casi: 1.843.712 (+17.938, +0,98%)I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 16.270, per un totale di 1.093.161. I ricoverati con sintomi sono 27.735 (-331). Sono invece 655.138 le persone in isolamento domiciliare (+1.555). Leggi su mediagol (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 17.938 idie 484 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 686.031 Deceduti: 64.520 (+484) Pazienti dimessi/guariti: 1.093.161 (+16.270) Ricoverati: 30.893 (-372) Pazienti in terapia intensiva: 3.158 (-41) Tamponi effettuati: 24.215.726 (+152.697) Totale: 1.843.712 (+17.938, +0,98%)I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 16.270, per un totale di 1.093.161. I ricoverati con sintomi sono 27.735 (-331). Sono invece 655.138 le persone in isolamento domiciliare (+1.555).

