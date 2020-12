Coronavirus in Piemonte, il bollettino di oggi: crollano i tamponi (8.330), 36 decessi e ricoveri in calo (Di domenica 13 dicembre 2020) Crollo dei tamponi in questa domenica 13 dicembre. Secondo i dati forniti dal bollettino giornaliero dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, i laboratori Piemontesi oggi hanno processato ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 13 dicembre 2020) Crollo deiin questa domenica 13 dicembre. Secondo i dati forniti dalgiornaliero dell’Unità di crisi della Regione, i laboratorisihanno processato ... sul sito.

MilanoStremitz1 : RT @regionepiemonte: Chiarimenti sulla pratica dello #sci di fondo in #Piemonte - infoitinterno : Coronavirus, Piemonte in zona gialla: a Novara riaprono bar e ristoranti - infoitinterno : Coronavirus Piemonte, 1.011 contagi e 36 morti: il bollettino - infoitinterno : Coronavirus Piemonte, 1.011 nuovi casi: il bollettino di domenica 13 dicembre - infoitinterno : Coronavirus, in Piemonte 1.011 nuovi casi, 36 decessi e 2.862 guarigioni -