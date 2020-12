Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 dicembre: diminuiscono i guariti (Di domenica 13 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi diminuiscono i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 17.938 positivi al Covid-19 su 152.697 test effettuati. Rispettivamente, -1.965 infetti e -43.742 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -41 persone nelle terapie intensive e -331 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, scende il numero dei guariti, 16.270 (-8.458 rispetto ai dati del 12 dicembre). In 24h sono morte 484 persone a causa del Covid in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 dicembre Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione e mezzo: 1.843.712 dall’inizio dalla pandemia, di cui 64.520 morti. Le persone attualmente ... Leggi su 361magazine (Di domenica 13 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagii contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 17.938 positivi al Covid-19 su 152.697 test effettuati. Rispettivamente, -1.965 infetti e -43.742 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -41 persone nelle terapie intensive e -331 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, scende il numero dei, 16.270 (-8.458 rispetto ai dati del 12). In 24h sono morte 484 persone a causa del Covid in. Leggi anchein, ildel 12Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione e mezzo: 1.843.712 dall’inizio dalla pandemia, di cui 64.520 morti. Le persone attualmente ...

