Coronavirus, Ilaria Capua sul lockdown tedesco: “Unica soluzione valida” (Di domenica 13 dicembre 2020) La virologa ospite di una nota trasmissione tv si è espressa in merito alla recente decisione del Governo tedesco. Ilaria Capua (Facebook)La virologa Ilaria Capua, ospite di una nota trasmissione televisiva, si è espressa in merito alla recentissima decisione da parte del Governo tedesco di introdurre un nuovo lockdown totale fino al prossimo 10 gennaio. La decisione è stata presa tenendo conto della forte crescita dei numeri nel paese, sia per ciò che riguarda i contagiati, sia per quel che riguarda il numero dei morti. Germania che a questo punto rischia di diventare l’epicentro della seconda ondata. Secondo la Capua, ciò che sta succedendo in Germania, o che succederà, è quanto di più opportuno si possa fare, perchè è solo cosi ... Leggi su chenews (Di domenica 13 dicembre 2020) La virologa ospite di una nota trasmissione tv si è espressa in merito alla recente decisione del Governo(Facebook)La virologa, ospite di una nota trasmissione televisiva, si è espressa in merito alla recentissima decisione da parte del Governodi introdurre un nuovototale fino al prossimo 10 gennaio. La decisione è stata presa tenendo conto della forte crescita dei numeri nel paese, sia per ciò che riguarda i contagiati, sia per quel che riguarda il numero dei morti. Germania che a questo punto rischia di diventare l’epicentro della seconda ondata. Secondo la, ciò che sta succedendo in Germania, o che succederà, è quanto di più opportuno si possa fare, perchè è solo cosi ...

