Coronavirus, il piano vaccini: alle Regioni 1,8 milioni di dosi entro metà gennaio, anticipato il «V-day» (Di domenica 13 dicembre 2020) Le prime vaccinazioni a inizio anno in tutta Europa, in Italia la tranche di dosi per sanitari e Rsa distribuita tra il 10 e il 15 gennaio. Spostamenti tra i comuni per le Feste: il Governo studia piccole deroghe. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 13 dicembre 2020) Le prime vaccinazioni a inizio anno in tutta Europa, in Italia la tranche diper sanitari e Rsa distribuita tra il 10 e il 15. Spostamenti tra i comuni per le Feste: il Governo studia piccole deroghe.

Open_gol : Le inefficienze che hanno impedito all'Italia di rispondere in tempo alla pandemia (e di limitare le morti) non rig… - ilpost : È in corso un’indagine giudiziaria per capire se l’Italia avesse un piano pandemico quando è stata colpita dalla pa… - RegioneER : #Coronavirus, ora in #EmiliaRomagna il tampone rapido si fa anche in #farmacia: dal 21/12 due milioni test gratuiti… - fisco24_info : Coronavirus, il piano vaccini: alle Regioni 1,8 milioni di dosi entro metà gennaio, anticipato il «V-day»: Le prime… - PaoloBorg : RT @ilpost: È in corso un’indagine giudiziaria per capire se l’Italia avesse un piano pandemico quando è stata colpita dalla pandemia da co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus piano Piano vaccini: alle Regioni 1,8 milioni di dosi entro metà gennaio, anticipato il «V-day» Il Sole 24 ORE COVID-19, D’AMATO: RISPETTO PER IL PERSONALE SANITARIO. BASTA SCIACALLAGGIO MEDIATICO 25/11/2020 - Dichiarazione del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Ruggi" di Salerno Vincenzo D’Amato: "Leggiamo dichiarazioni sconcertanti dell'avvocato Michele Sarno. Lo invitiamo a non ... Coronavirus, il piano vaccini: alle Regioni 1,8 milioni di dosi entro metà gennaio, anticipato il «V-day» Le prime vaccinazioni a inizio anno in tutta Europa, in Italia la tranche di dosi per sanitari e Rsa distribuita tra il 10 e il 15 gennaio. Spostamenti tra i comuni per le Feste: il Governo studia pic ... 25/11/2020 - Dichiarazione del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Ruggi" di Salerno Vincenzo D’Amato: "Leggiamo dichiarazioni sconcertanti dell'avvocato Michele Sarno. Lo invitiamo a non ...Le prime vaccinazioni a inizio anno in tutta Europa, in Italia la tranche di dosi per sanitari e Rsa distribuita tra il 10 e il 15 gennaio. Spostamenti tra i comuni per le Feste: il Governo studia pic ...