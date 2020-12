Coronavirus, il bollettino domenicale: il Cesenate è l'area con meno nuovi contagiati (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 53 i nuovi contagi al covid-19 nel Cesenate. E' quanto emerge dal bollettino domenicale dell'andamento dell'epidemia, che vede come 'maglia nera' in Romagna il territorio riminese con 213 nuovi ... Leggi su cesenatoday (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 53 icontagi al covid-19 nel. E' quanto emerge daldell'andamento dell'epidemia, che vede come 'maglia nera' in Romagna il territorio riminese con 213...

