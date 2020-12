Coronavirus, il bollettino di oggi 13 dicembre (Di domenica 13 dicembre 2020) Francesca Galici Scendono ancora i nuovi casi di Coronavirus rispetto a una settimana fa ma purtroppo i decessi si mantengono alti, nonostante la flessione Il primo bollettino dopo l'ulteriore allentamento delle restrizioni in molte regioni, che passano da arancione a giallo, parla di 17.938 nuovi contagi da Coronavirus a fronte di 152.697 tamponi processati. Crescono lievemente gli attualmente positivi, per merito dei 16.270 guariti ma anche a causa dei 484 decessi. Continua a diminuire la pressione ospedaliera nel Paese, come indica il saldo negativo di -372 ricoveri e -41 terapie intensive. L'assessore alla Salute della Regione Lazio, a fronte di un nuovo incremento dei ricoveri nelle terapie intensive di Roma, ha lanciato un appello ai suoi cittadini: "Per favore evitate assembramenti altrimenti terza ondata sarà ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 dicembre 2020) Francesca Galici Scendono ancora i nuovi casi dirispetto a una settimana fa ma purtroppo i decessi si mantengono alti, nonostante la flessione Il primodopo l'ulteriore allentamento delle restrizioni in molte regioni, che passano da arancione a giallo, parla di 17.938 nuovi contagi daa fronte di 152.697 tamponi processati. Crescono lievemente gli attualmente positivi, per merito dei 16.270 guariti ma anche a causa dei 484 decessi. Continua a diminuire la pressione ospedaliera nel Paese, come indica il saldo negativo di -372 ricoveri e -41 terapie intensive. L'assessore alla Salute della Regione Lazio, a fronte di un nuovo incremento dei ricoveri nelle terapie intensive di Roma, ha lanciato un appello ai suoi cittadini: "Per favore evitate assembramenti altrimenti terza ondata sarà ...

