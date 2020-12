Coronavirus, il bollettino di oggi 13 dicembre: 17.938 nuovi positivi e 484 morti (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 17.938 i nuovi positivi al Coronavirus di oggi e 484 i morti. Nelle ultime 24 ore fatti 152.697 tamponi. Ieri erano stati 19.903 i nuovi casi e 649 le vittime, con 196.439 i tamponi effettuati. Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio le regioni con il numero più alto di... Leggi su repubblica (Di domenica 13 dicembre 2020) Sono 17.938 ialdie 484 i. Nelle ultime 24 ore fatti 152.697 tamponi. Ieri erano stati 19.903 icasi e 649 le vittime, con 196.439 i tamponi effettuati. Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio le regioni con il numero più alto di...

