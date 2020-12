Coronavirus | Gino Strada | “Preoccupato per i prossimi mesi”

Leggi su inews24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ai microfoni di Lucia Annunziata,si è dichiarato preoccupato per l’evolversi della pandemia neimesi. Preoccupati per imesi, con una pandemia che non accenna al momenti a dare segni di cedimento e con tutte le conseguenze derivanti dal periodo natalizio, nonostante le misure restrittive imposta dal governo. Questa alcune delle L'articolo proviene da Inews.it.