Coronavirus, Germania verso il lockdown duro da mercoledì: oggi la decisione di Angela Merkel (Di domenica 13 dicembre 2020) Quasi trentamila nuovi contagi e 600 morti in 24 ore. La Germania registra un nuovo record nell’andamento dell’epidemia di coronavirs e scatta l’allarme: la cancelliera Angela Merkel è pronta a dichiarare il lockdown totale nel Paese già da mercoledì 16 dicembre. Ormai sembra chiaro il fallimento del cosiddetto “lockdown light” imposto nelle scorse settimane e misure più dure, da attuare subito, sono state invocate da più parti: dalle pagine dello Spiegel, il ministro dell’Interno Horst Seehofer ha chiesto un lockdown immediato e perfino il capo dello Stato, Frank-Walter Steinmeier, è intervenuto definendo la situazione “serissima”. La decisione di Angela Merkel è attesa in giornata, al termine di un vertice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Quasi trentamila nuovi contagi e 600 morti in 24 ore. Laregistra un nuovo record nell’andamento dell’epidemia di coronavirs e scatta l’allarme: la cancellieraè pronta a dichiarare iltotale nel Paese già da16 dicembre. Ormai sembra chiaro il fallimento del cosiddetto “light” imposto nelle scorse settimane e misure più dure, da attuare subito, sono state invocate da più parti: dalle pagine dello Spiegel, il ministro dell’Interno Horst Seehofer ha chiesto unimmediato e perfino il capo dello Stato, Frank-Walter Steinmeier, è intervenuto definendo la situazione “serissima”. Ladiè attesa in giornata, al termine di un vertice ...

