Coronavirus, Germania: lockdown duro dal 16 dicembre al 10 gennaio. Annuncio della Merkel (Di domenica 13 dicembre 2020) La Merkel l'ha annunciato e ora il provvedimento è preso: il Bund e i Laender hanno deciso il lockdown più duro a partire dal 16 dicembre. Lo ha spiegato Angela Merkel, in conferenza stampa, confermando che il commercio al dettaglio sarà fermato dal 16 dicembre al 10 gennaio Leggi su firenzepost (Di domenica 13 dicembre 2020) Lal'ha annunciato e ora il provvedimento è preso: il Bund e i Laender hanno deciso ilpiùa partire dal 16. Lo ha spiegato Angela, in conferenza stampa, confermando che il commercio al dettaglio sarà fermato dal 16al 10

