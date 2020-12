Coronavirus: Fontana, 'con meno restrizioni deve essere più alta attenzione lombardi' (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo ricordare che meno sono le restrizioni più deve essere alta l'attenzione quotidiana, in ogni singolo momento. I risultati contro il virus sono stati raggiunti grazie ai sacrifici e alla responsabilità dei lombardi, ai quali va ancora una volta il mio più grande ringraziamento. Questa è la strada su cui dobbiamo continuare". Lo scrive, sul suo profilo Facebook, il presidente di Regione lombardia Attilio Fontana nel giorno in cui la regione diventa 'zona gialla'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo ricordare chesono lepiùl'quotidiana, in ogni singolo momento. I risultati contro il virus sono stati raggiunti grazie ai sacrifici e alla responsabilità dei, ai quali va ancora una volta il mio più grande ringraziamento. Questa è la strada su cui dobbiamo continuare". Lo scrive, sul suo profilo Facebook, il presidente di Regionea Attilionel giorno in cui la regione diventa 'zona gialla'.

